Пять причин, почему после тренировки наступает упадок сил

Иногда спортивные тренировки вместо бодрости вызывают упадок сил и раздражительность. Почему так происходит и как заниматься эффективно, объяснила нутрициолог Ирина Селиванова.

Упадок сил после занятий спортом может быть в пяти случаях, рассказала Ирина Селиванова в беседе с Life.ru.

Во-первых, это резкое начало. Если вы долго не занимались спортом и резко повысили активность, то тренировки могут приводить к микроповреждениям мышечной ткани. Кроме того, способен повыситься уровень кортизола. Все это впоследствии приведет к усталости и боли в мышцах.

Во-вторых, слабость после тренировки может объясняться скрытым дефицитом витаминов и микроэлементов. Например, вам не хватает железа, витаминов группы В или магния, а упорными занятиями вы только усиливаете это состояние.

В-третьих, усталость из-за спорта возникает при нарушенном гормональном фоне — сниженной функции щитовидной железы или нарушениях в работе надпочечников.

Четвертая причина — плохое усвоение пищи из-за сбоев в работе желудочно-кишечного тракта. В этом случае организму просто не хватает энергии для спортивных нагрузок.

Ну и в-пятых: недостаточный сон и отдых, неправильное питание. Организм должен восстанавливаться, чтобы эффективно тренироваться.

Как тренироваться правильно?

Эксперт советует нагружать себя постепенно. Например, сначала достаточно заниматься спортом два-три раза в неделю по 40 минут. После этого можно увеличить длительность, а затем и интенсивность занятий.

Тренироваться лучше утром или днем. Перед занятием можно использовать легкий источник углеводов.

Первый показатель того, что вы все делаете правильно, — улучшение самочувствия после тренировки.