Желающим дожить до 100 лет посоветовали «правило бабушки»

Желающим прожить дольше и сохранить здоровье при выборе продуктов в магазине стоит следовать «правилу бабушки». Об этом рассказал эксперт по долголетию Дэн Бюттнер.

Специалист рекомендует покупать пищу, которая существовала десятилетия назад: овощи, бобовые, злаки и орехи. Основная идея этого подхода — отказ от ультрапереработанных продуктов, которые часто содержат избыток соли, сахара и жиров.

«Если ваша бабушка не узнала бы этот продукт как еду, оставьте его на полке», — посоветовал Бюттнер.

По словам эксперта, регулярное употребление натуральных продуктов помогает поддерживать здоровье кишечника и снижает риск развития хронических заболеваний. Именно простая и привычная пища, подчёркивает он, формирует устойчивые здоровые привычки, которые в долгосрочной перспективе повышают шансы на долголетие.