Остеопат объяснил, что делать в случае, когда чувствуешь себя разбитым

Весной мы ждем прилива сил, а вместо этого чувствуем разбитость, тяжесть в ногах, головные боли и ломоту в суставах. Часто мы списываем это на «авитаминоз» или перемену погоды. Однако за этими симптомами стоят гораздо большие изменения, накопившиеся за зиму. Подробнее об этом рассказала остеопат, преподаватель Елена Скляр.

Упадок сил и тяжесть в ногах и пояснице

После зимы мы начинаем больше ходить, но тело не успевает адаптироваться. За несколько месяцев гиподинамии мышцы теряют тонус, а фасции — эластичность. Фасции — это соединительнотканные оболочки, которые пронизывают все тело и обеспечивают скольжение мышц относительно друг друга.

«Когда фасции становятся ригидными, появляются зоны локального натяжения. При возвращении к активной ходьбе они не могут полноценно растягиваться и амортизировать. Одновременно нарушается отток лимфы и венозной крови от нижней половины тела — в покое "мышечно-фасциальный насос" работал слабо. В результате к вечеру возникает чувство тяжести в ногах и ноющая боль в пояснице», — объясняет специалист.

Эти ощущения нарастают в течение дня и проходят после ночного отдыха: сходят отеки, покраснения, утренняя скованность. Тканям просто нужно время, чтобы привыкнуть к новому режиму нагрузки.

Елена советует делать теплую (не горячую!) ванну с морской солью в течение 10-15 минут. Она улучшит микроциркуляцию и расслабит фасции. Также эффективен контрастный душ на ноги для стимуляции венозного оттока.

Головная боль, связанная с шеей

Мы много времени проводим в статичных позах, шея фиксирована в положении сгибания, подзатылочные мышцы находятся в хроническом напряжении. Тяжелая верхняя одежда и неудобная подушка только усугубляют ситуацию.

«Когда весной мы начинаем больше поворачивать голову, ходить быстрее — напряженные мышцы и ограниченные в подвижности позвонки (особенно сегмент C0-C1-C2) дают рефлекторный спазм. Боль из шеи иррадиирует в затылок, висок, иногда за глаз», — отмечает остеопат.

Такая головная боль усиливается при поворотах головы или длительном сидении. Она не сопровождается светобоязнью, тошнотой или аурой. Если вы чувствуете, что шея «не слушается», а голова болит после рабочего дня за компьютером — это не мигрень, а цервикогенная головная боль.

Ноющие боли в суставах и спине

Весной многие замечают, что болят колени, тазобедренные суставы или поясница. Зимой из-за многослойной одежды, тяжелой обуви и привычки «съеживаться» на холоде тело формирует компенсаторные паттерны движения. Елена:

«Таз перекошен, плечи округлены, походка изменена. Когда мы снимаем лишние слои и начинаем ходить активнее, те же самые суставы и связки получают непривычную нагрузку. Адаптационные настройки, которые помогали зимой, весной становятся помехой».

Если боль появляется или усиливается во второй половине дня после конкретной нагрузки (прогулка, уборка), но утром вы чувствуете себя нормально, нет отеков и покраснений, то значит, что процесс не воспалительный, а механический. Важно дать телу время перестроиться и избегать резкого увеличения нагрузок.

Ограничение дыхания и ощущение сжатой грудной клетки

В холодную погоду мы рефлекторно округляем спину, защищая грудную клетку и внутренние органы.

«Диафрагма в такой позе длительно находится в положении, близком к выдоху. Межреберные мышцы и фасции адаптивно укорачиваются. Когда наступает тепло и мы пытаемся дышать глубже, расправить грудь, но ткани не успевают за желанием. Возникает ощущение "торакального корсета", иногда колющая боль при глубоком вдохе или повороте туловища», — отмечает остеопат.

Если нет кашля, температуры, одышки в покое — скорее всего, дело в биомеханике грудной клетки. Елена советует обратить внимание на то, как вы сидите и ходите: не округлены ли плечи, не «провалена» ли грудная клетка. Осознанное выпрямление и мягкое дыхание с акцентом на выдох помогают тканям постепенно вернуть подвижность.

Весеннее недомогание не всегда требует лечения. Часто это просто отражение того, что тело перестраивается с зимнего режима на весенний. А если что-то вызывает сомнения — обратитесь к специалисту, который смотрит на тело целиком, а не просто назначает таблетки.