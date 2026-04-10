Жизнь в неблагоприятной городской среде может быть связана с более быстрым старением мозга, чем жизнь в менее загрязненной и менее стрессовой среде, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

«Не каждый город старит мозг быстрее, чем любая загородная местность. Но если городская среда означает больше мелкодисперсной пыли, шума, жары, хронического стресса и меньше зеленых зон, то такая среда действительно может ускорять старение мозга. Загрязнение воздуха связано с ускоренным старением мозга, а также с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, включая болезнь Альцгеймера. Для этих болезней четко установлена вредная роль мелкодисперсных частиц PM2.5», — отметил специалист.

PM2.5 — это частицы диаметром менее 2.5 микрометра. Благодаря малому размеру они проникают в дыхательные пути, могут попадать в кровоток и, как предполагается, запускать системное воспаление, окислительный стресс и повреждения сосудов, затрагивающие и мозг.