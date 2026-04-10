Уролог ответил, какое питание приводит к камням в почках

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) представляет собой патологическое состояние, характеризующееся образованием камней в мочевыводящих путях. К этому недугу, в том числе, приводит и неправильное питание, о чем изданию «Вести Подмосковья» рассказала врач-уролог-андролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Володина.

«В настоящее время, мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест в урологических патологиях. Опасность состоит в том, что длительное время заболевание протекает бессимптомно. И только при возникновении обструкции ( блокировки) мочевых путей, появляется острый болевой синдром требующие немедленного медицинского вмешательства. Профилактика данного заболевания играет ключевую роль в снижении частоты его возникновения и предотвращении возможных осложнений. Одним из основных аспектов профилактики является корректировка диеты», — отмечает врач.

По словам специалиста, негативную роль может сыграть избыточное употребление кофеина, что повышает уровень кальция в моче и увеличивает риск образования кальциевых конкрементов. Поэтому рекомендуется ограничение кофеиносодержащих напитков.

Гидратация также является важным фактором в профилактике мочекаменной болезни. Достаточное потребление жидкости способствует разбавлению мочи, что снижает концентрацию веществ, способствующих образованию камней. То есть, человеку нужно достаточно пить простой воды.

«Соль и натрий также играют значительную роль в патогенезе мочекаменной болезни. Избыточное потребление натрия может приводить к повышенному содержанию кальция в моче, что увеличивает риск формирования конкрементов. Рекомендуется ограничение потребления обработанных продуктов и фастфуда, которые часто содержат высокие уровни соли», — предупреждает Ирина Володина.

Врач также рекомендует учитывать влияние на уровень мочевой кислоты пуринов. Для снижения риска образования уратных камней целесообразно не увлекаться большим количеством красного мяса с высоким содержанием белка. Особенно это касается людей, предрасположенных к подагре или метаболическим нарушениям. Симптоматикой мочекаменной болезни могут быть боли в области поясницы, дизурические расстройства и гематурия. При наличии подобных проявлений необходимо незамедлительное обращение к врачу для проведения комплексного обследования и установления диагноза. Это позволит определить причину симптомов и выбрать адекватную тактику лечения.