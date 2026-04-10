Профессор объяснил опасность злоупотребления антисептиками

Частое использование антисептиков может нанести вред здоровью детей. Как рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский, такие средства разрушают естественную микрофлору кожи, что приводит к дерматитам, аллергии и даже ослаблению иммунитета.

Он объясняет, что частое применение антисептиков разрушает естественную защиту кожи ребёнка. Детская кожа тоньше и чувствительнее взрослой, а химические компоненты быстрее всасываются, вызывая раздражения, дерматиты и даже интоксикацию. Кроме того, по его словам, бактерии, живущие на коже, помогают защищать организм, а уничтожая их, мы рискуем столкнуться с более опасными микроорганизмами.

Эксперт советует отдавать предпочтение простому детскому мылу, и в случае необходимости — антисептическим салфеткам с увлажняющими компонентами. Также важно помнить, что для укрепления иммунитета ребёнка нужна естественная микрофлора: контакт с бактериями помогает формировать устойчивый иммунитет, особенно в первые три года жизни.

Павел Бережанский подчёркивает, что стерильные условия и чрезмерная чистота не способствуют развитию иммунитета. Лучше проводить влажную уборку, проветривать помещения и позволять детям контактировать с природой и микробами.