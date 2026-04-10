Доктор рассказал, как прокачать мозг, чтобы избежать деменции

Доктор Решетун рассказал, как сохранить ум и память надолго
Сегодня возрастные нарушения памяти, сообразительности и других когнитивных функций уже не считаются чем-то неизбежным. Если уже наступившая деменция пока все еще лечится с трудом, максимум, что возможно на сегодняшний день — это замедлить процессы, то по поводу профилактики старения мозга выполнено множество исследований и есть вполне конкретные рекомендации. Как защитить мозг и как его "прокачивать", "Российской газете" рассказал специалист по учебно-методической работе Учебного центра инновационных медицинских технологий Пироговского Университета Алексей Решетун.
Кислород для мозга
«Одно из главных условий правильного функционирования мозга — качественное снабжение кислородом. Кислород переносится по организму с гемоглобином эритроцитов, то есть с кровью, а головной мозг питается из системы двух крупных артерий. Поэтому важнейшее условие — поддержание кровеносных сосудов в нормальном состоянии», — поясняет доктор Решетун.
Самые простые и банальные способы сохранения физического здоровья — двигательная активность, правильный рацион питания, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь разрушают сосуды) — все это полезно и для сохранения молодости мозга.
Как на мозг действует алкоголь?
Этиловый спирт, даже в небольших дозах, — это не только интоксикация организма и удар по печени и сосудам. Он негативно влияет и непосредственно на сам мозг.
«Мягкие мозговые оболочки быстро поражаются при употреблении алкоголя, и за счет развития фиброза в них нарушается кровоснабжение отдельных участков коры головного мозга, что влияет на умственную деятельность и психологическую сферу», — поясняет эксперт.
Зачем нужно упражнять мозг?
«Головной мозг нуждается в постоянной "прокачке". Если человек пассивно потребляет информацию (например, листает короткие видеоролики), ассоциативные связи между нейронами разрушаются или, по крайней мере, не образуются новые», — говорит Алексей Решетун.
.Главный способ поддерживать работоспособность мозга — постоянно нагружать его чем-то новым, осваивать дополнительные умения и навыки. Поэтому пассивный просмотр телепередач, сериалов (особенно если они не несут полезной и интересной информации) лучше заменить обучающими программами.
«Если человек получает новую информацию, тренирует память, получает образование, учит языки, занимается логическими упражнениями, то образуются новые ассоциативные связи между нейронами, ресурсы головного мозга увеличиваются», — поясняет доктор Решетун.