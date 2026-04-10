Доктор рассказал, как прокачать мозг, чтобы избежать деменции

Сегодня возрастные нарушения памяти, сообразительности и других когнитивных функций уже не считаются чем-то неизбежным. Если уже наступившая деменция пока все еще лечится с трудом, максимум, что возможно на сегодняшний день — это замедлить процессы, то по поводу профилактики старения мозга выполнено множество исследований и есть вполне конкретные рекомендации. Как защитить мозг и как его "прокачивать", "Российской газете" рассказал специалист по учебно-методической работе Учебного центра инновационных медицинских технологий Пироговского Университета Алексей Решетун.

Кислород для мозга

«Одно из главных условий правильного функционирования мозга — качественное снабжение кислородом. Кислород переносится по организму с гемоглобином эритроцитов, то есть с кровью, а головной мозг питается из системы двух крупных артерий. Поэтому важнейшее условие — поддержание кровеносных сосудов в нормальном состоянии», — поясняет доктор Решетун.

Самые простые и банальные способы сохранения физического здоровья — двигательная активность, правильный рацион питания, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь разрушают сосуды) — все это полезно и для сохранения молодости мозга.

Как на мозг действует алкоголь?

Этиловый спирт, даже в небольших дозах, — это не только интоксикация организма и удар по печени и сосудам. Он негативно влияет и непосредственно на сам мозг.

«Мягкие мозговые оболочки быстро поражаются при употреблении алкоголя, и за счет развития фиброза в них нарушается кровоснабжение отдельных участков коры головного мозга, что влияет на умственную деятельность и психологическую сферу», — поясняет эксперт.

Зачем нужно упражнять мозг?

«Головной мозг нуждается в постоянной "прокачке". Если человек пассивно потребляет информацию (например, листает короткие видеоролики), ассоциативные связи между нейронами разрушаются или, по крайней мере, не образуются новые», — говорит Алексей Решетун.

.Главный способ поддерживать работоспособность мозга — постоянно нагружать его чем-то новым, осваивать дополнительные умения и навыки. Поэтому пассивный просмотр телепередач, сериалов (особенно если они не несут полезной и интересной информации) лучше заменить обучающими программами.