Определены привычки, которые сильнее всего разрушают сердце после 50 лет

С возрастом все неблагоприятные факторы начинают действовать агрессивнее и стремительнее: то, что практически не влияло на самочувствие в 20-30 лет, после 50 приводит к буквальному разрушению организма.

«Первый и самый важный фактор — это хронический стресс и нарушение режима труда и отдыха. Все это приводит к активизации нервной и ряда гормональных систем, что в итоге приводит к повышению артериального давления, повреждению сосудистой стенки, развитию атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосуда. Во-вторых, низкая физическая активность и питание, богатое углеводами, приводят к нарастанию жировой массы», — сообщила «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Коробейникова.

В возрасте 50+ очень сложно поддерживать вес в стабильном состоянии, и это приводит к усугублению проблем с сердечно-сосудистой системой, отметила врач. Жировая ткань вырабатывает огромное количество биологически активных веществ, которые поддерживают воспаление, приводят к спазму сосудов, задержке жидкости в организме, усугубляя каскад всех метаболических нарушений.

«В-третьих, это вредные привычки, особенно курение. Все научные исследования говорят о разрушительном действии дыма, будь это сигареты или современные вейпы или устройства для нагревания табака. Проникая через стенку легкого в кровоток, токсины оказывают повреждающее влияние на сосудистую стенку. Как следствие, это снова развитие атеросклероза, появление бляшек и закупорка артерий», — резюмировала врач-кардиолог.

