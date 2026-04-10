Россиян посоветовали простой способ сделать сон крепче

Диетолог Андреа Клуселлас Тапиас заявила, что людям с бессонницей стоит регулярно совершать один простой вечерний ритуал. Его она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

Тапиас посоветовала для крепкого сна употреблять вечером 30 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 60 процентов. Дополнить это лакомство она порекомендовала травяным чаем. Как пояснила специалистка, в темном шоколаде содержится большое количество магния, который расслабляет мышцы, регулирует температуру тела и баланс нервной системы.

Кроме того, этот продукт богат триптофаном — аминокислотой, которую организм использует для выработки серотонина, известного как «гормон счастья», добавила она. В результате снижается уровень стресса, который обычно повышается к концу дня. Также темный шоколад стимулирует высвобождение эндорфинов — нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие и расслабление, заключила Тапиас.

Ранее сомнолог Александр Казаченко объяснил опасность бесконтрольного употребления мелатонина. Он предупредил, что из-за этого может возникнуть дневная сонливость.