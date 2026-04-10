Офтальмолог посоветовал два комплекса упражнений для глаз

Врач-офтальмолог высшей категории Ольга Яшина напомнила о способах зарядки для глаз. Ее слова приводит aif.ru.

Первый комплекс разработан для тех, у кого есть близорукость. Он включает упражнения «Метка на стекле» (нарисуйте маркером метку на окне размером 5 миллиметров, отведите лицо на расстояние 30 сантиметров от метки и смотрите попеременно на нее и вдаль), «Нос — даль» (посмотрите на кончик носа, затем вдаль, повторите 20 раз), «Активное моргание» (плотно закройте глаза, а затем быстро откройте, почувствуйте растяжение глазных мышц, еще шире распахните глаза и снова закройте, повторите 5 раз) и «Движение пальца» (поставьте перед собой палец и медленно приближайте его к носу, при этом следя за ним глазами).

Второй комплекс — для тех, у кого нет близорукости (если к вечеру болят и устают глаза). Он включает упражнения «Набор цифр» (рисуйте глазами цифры от 0 до 9), «Наблюдатель» (поставьте перед собой палец и отводите его плавно в разные стороны, следя за ним одними глазами), «Вращение глазами» (вращайте глазными яблоками 20 раз в одну, а затем столько же в другую сторону по кругу, вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали), «Пальминг» (хорошо разотрите ладони, чтобы они стали теплыми, положите пальцы на закрытые глаза, согревая веки и улучшая в них кровоснабжение, подержите так руки 5 минут, потом снимайте, открывая глаза).

При этом она отметила, что исследования не подтверждают кардинального улучшения зрения благодаря гимнастике, но небольшие улучшения остроты при регулярных тренировках возможны. Этот эффект будет сохраняться только в том случае, когда гимнастика выполняется ежедневно.

Комплексы можно использовать и детям, и пожилым как при нормальном зрении, так и при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и даже косоглазии. Рекомендуется выполнять их утром и вечером, по 5–10 минут.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Баласанян предупредила, что длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы, и зрительная система — одна из первых, кто принимает на себя этот удар. Особенно опасен, по словам специалиста, симбиоз стресса и гипертонии, при которой страдают кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока, объяснила Баласанян.