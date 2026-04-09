Диетолог предупредил о последствиях злоупотребления яблоками

Даже такой полезный фрукт способен нанести вред организму. Диетолог Лорен Манакер рассказала, к каким неприятным последствиям может привести чрезмерное употребление яблок.

Особую осторожность стоит проявлять людям с синдромом раздражённого кишечника и чувствительным желудком, поскольку избыточное количество яблок может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Однако проблемы с пищеварением — вздутие и тяжесть — могут возникнуть даже у здоровых людей из-за высокого содержания клетчатки и сахара в этих фруктах.

Кроме того, Манакер напомнила о необходимости тщательно мыть яблоки перед употреблением. Пренебрежение этим правилом может привести к попаданию в организм пестицидов, которые остаются на кожуре.

Между тем диетолог подчеркнула, что одно яблоко в день принесёт организму несомненную пользу. Фрукт богат витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.