Треть россиян принимает БАДы без видимого эффекта

Согласно исследованию «АльфаСтрахования», 29% россиян не отмечают ощутимого улучшения самочувствия от приема витаминов и биологически активных добавок, однако продолжают их употреблять. Опрос также показал, что большинство граждан самостоятельно принимают решение о начале курса, ориентируясь на информацию из интернета и личный опыт, несмотря на осознание потенциальных рисков самолечения.

По данным опроса, проведенного страховой компанией, каждый пятый респондент ежемесячно направляет на приобретение добавок свыше пяти тысяч рублей. При этом 68% участников исследования принимают решение о начале приема без консультации со специалистом, а более половины не сдают лабораторные анализы перед стартом курса. Даже в случаях, когда дефициты витаминов или микроэлементов не подтверждаются медицинскими тестами, 41% опрошенных продолжают употреблять препараты.

Интерес к подобной продукции напрямую коррелирует с возрастом. Если среди молодежи до 25 лет добавки принимает менее трети респондентов, то в категории от 30 до 39 лет эта практика становится массовой: её придерживаются почти две трети участников опроса. Выбор конкретных средств чаще всего формируется вне медицинского поля: более половины граждан опираются на отзывы пользователей, советы знакомых, рекомендации искусственного интеллекта и публикации в социальных сетях. Каждый четвертый признался, что хотя бы раз следовал советам блогеров.

Мотивация к приему связана со здоровьем и эстетическими целями: почти половина участников указала, что пьет добавки преимущественно для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. В число наиболее востребованных позиций вошли витамин D, магний, омега-3 жирные кислоты и коллаген. При этом 43% опрошенных периодически меняют состав своих комплексов, следуя новым трендам или рекомендациям из интернета.

Авторы исследования фиксируют выраженное противоречие в поведении россиян: большинство признает, что самостоятельный подбор препаратов может нести риски для здоровья, но на практике продолжает руководствоваться личными предпочтениями и информацией из непроверенных источников. Треть участников заявила, что употребляет добавки «на всякий случай» или по привычке, несмотря на отсутствие заметного результата.

В онлайн-исследовании приняли участие 1463 жителя разных регионов России.