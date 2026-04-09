Хирург объяснил, почему нельзя запивать лекарства чаем

Привычка запивать таблетки чаем, кофе или газировкой может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам специалиста, идеальной средой для приёма лекарств является обычная вода. Она не препятствует всасыванию препаратов и не изменяет их свойств. Все остальные напитки, как отметил хирург, могут вступать в опасное взаимодействие с медикаментами.

Врач предупредил, что содержащиеся в чае танины способны вызывать чрезмерное возбуждение и бессонницу при приёме некоторых препаратов. Особенно опасно сочетание любых нестероидных противовоспалительных средств с кофе — это может привести к токсическому поражению почек.

Кроме того, Александр Умнов обратил внимание на риски, связанные с газированной минеральной водой и соками. Микроэлементы в газировке могут уменьшать всасывание лекарств в желудочно-кишечном тракте, а грейпфрутовый сок блокирует печёночные ферменты (цитохромы), что нарушает метаболизм препаратов.