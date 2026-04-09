Почему утренний голод губителен для женского организма

Утреннее недоедание может серьезно нарушить гормональный баланс у женщин, чего нельзя сказать о мужчинах, как пояснила диетолог Ольга Редина. Исследования подтверждают, что женский организм гораздо более чутко реагирует на отсутствие поступления энергии по утрам, что связано с особенностями его эндокринной системы.

Пропуск завтрака у женщин может негативно отразиться на уровне стрессовых гормонов, в частности, кортизола. Это, в свою очередь, влияет на менструальный цикл, настроение и общее самочувствие. Мужской организм, напротив, имеет более устойчивую гормональную регуляцию и легче переносит периоды без еды.

Тем не менее, диетолог подчеркивает в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что следовать общей рекомендации нужно, ориентируясь на индивидуальные ощущения. Отсутствие утреннего голода и хорошее самочувствие – это норма. Однако, если вы испытываете усталость, раздражительность или проблемы с концентрацией, стоит пересмотреть свой утренний рацион.

Важно помнить, что чашка кофе не заменит полноценный завтрак. Основой утра должна стать пища, содержащая белки, жиры и комплексные углеводы. Идеальный вариант – легкий, но питательный прием пищи, например, яйца, творог, каша с добавлением орехов или йогурт с фруктами. Главное, чтобы организм получил необходимую энергию для начала дня.