Как самолечение зубов может привести к абсцессу и смерти

Самолечение в стоматологии крайне опасно и может привести к порой необратимым последствиям, из-за самостоятельной установки пломбы может возникнуть абсцесс, флегмона, а в самых тяжелых случаях возможен летальный исход. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

© РИА Новости

"Самолечение в стоматологии крайне опасно и может привести к порой необратимым последствиям. Пациент не должен ставить себе диагноз и принимать решение о лечении самостоятельно. При любых проблемах с зубами необходимо обращаться к квалифицированному специалисту. Только он может провести полноценную диагностику, установить точный диагноз и подобрать оптимальный план лечения", - сказал Янушевич.

Он подчеркнул, что попытки самолечения, например самостоятельная установка временной пломбы, несут серьезные риски. По словам эксперта, постановка даже временной пломбы - это вмешательство, требующее точной диагностики.

"Причина боли не всегда кроется в кариесе: зачастую это уже развившийся пульпит или периодонтит. Если самостоятельно закрыть полость временной пломбой, можно нарушить естественный отток содержимого из пульпы зуба. Это может привести к абсцессу, флегмоне, а в самых тяжелых случаях - к летальному исходу", - говорит Янушевич.

По его словам, приобретение виниров, брекет систем и других стоматологических конструкций на маркетплейсах опасно, поскольку такие изделия не имеют необходимых медицинских сертификатов, могут быть изготовлены из токсичных или низкокачественных материалов, не учитывают индивидуальные анатомические особенности пациента. Их самостоятельная установка чревата травмами полости рта, воспалением десен, повреждением эмали, нарушением прикуса и другими серьезными осложнениями для здоровья. Кроме того, эксперт отметил, что инородное тело может выпасть, попасть в дыхательные пути, перекрыв доступ кислорода. Тогда на спасение жизни останутся минуты до приезда скорой помощи.

"Для надежной фиксации в полости рта виниров, брекет систем и других конструкций необходимо соблюдать строгие условия. Важно обеспечить сухость рабочей поверхности, чтобы цемент или композит правильно приклеился к зубу", - объяснил эксперт.

При любых тревожных симптомах, связанных со здоровьем полости рта, Янушевич рекомендовал незамедлительно обращаться к стоматологу.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в России набирает популярность тренд на самолечение зубов. Маркетплейсы фиксируют ажиотажный спрос на товары для домашнего "ремонта". Согласно исследованию компании First Data, продажи наборов для самостоятельного лечения зубов взлетели на 63% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Всего за три месяца было совершено более 150 тыс. покупок на сумму свыше 39 млн рублей. Лидером продаж стали временные пломбы.