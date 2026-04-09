Как чистка зубов помогает защититься от деменции

Врач порекомендовал простой лайфхак для защиты от деменции при чистке зубов
Введение одной привычки при чистке зубов снижает риск развития деменции, рассказал врач общей практики Амир Хан. Простой лайфхак, который поможет в защите от когнитивных проблем, он порекомендовал изданию Mirror.
Хан рассказал, что для профилактики нейродегенеративных заболеваний можно использовать зубную нить.
«Если вы плохо поддерживаете гигиену полости рта, если у вас больные десны, туда через кровь могут попасть бактерии, которые позже попадают в мозг. Это запускает иммунную реакцию и хроническое воспаление», — предупредил он.
По словам врача, если бы люди следили за тем, как много они двигаются, насколько хорошо спят, какую пищу едят, а также регулярно проверялись у отоларинголога и окулиста, они могли бы снизить риск развития деменции на 60 процентов.
Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.