Трихолог назвал скрытые причины выпадения волос

Состояние волос напрямую зависит от общего здоровья организма. Стрессы, недосып, неправильное питание — всё это моментально сказывается на внешнем виде причёски. Но бывает, что волосы выпадают месяцами без видимой причины. О каких скрытых проблемах в организме может говорить такое состояние, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматовенеролог трихологической клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова.

Как пояснила эксперт, волосяной фолликул обладает высокой метаболической активностью и содержит рецепторы гормонов. Любые нарушения в организме — метаболические, сердечно-сосудистые, гормональные или воспалительные — тут же сказываются на росте волос. При этом некоторые проблемы могут долгое время оставаться скрытыми, не проявляясь очевидной симптоматикой.

Врач назвала основные скрытые причины ухудшения состояния волос:

дефицит витаминов, особенно группы В;

голодание, экстремальные диеты, недостаток белка;

чрезмерно интенсивные физические нагрузки (например, при подготовке к соревнованиям);

анемия и латентный железодефицит (когда гемоглобин ещё в норме, но запасы железа уже истощены);

гормональный дисбаланс (андрогены, эстрогены, гормоны щитовидной железы, кортизол);

стресс, недосып, депрессия;

вялотекущее воспаление в организме (часто на фоне проблем с кишечником или хронических очагов);

инсулинорезистентность — нарушение углеводного обмена, нередко сопровождающееся лишним весом.

Чтобы выявить истинную причину, трихологи проводят осмотр, трихоскопию и направляют пациентов на анализы.

Что касается решения проблемы, специалисты работают в двух направлениях. Первое — выявление и устранение причины (хотя это не всегда возможно). Второе — локальное воздействие на кожу головы и фолликулы, которое применяется всегда. Среди эффективных процедур врач называет мезотерапию, плазмотерапию, лазерную терапию, озонотерапию, карбокситерапию, криотерапию и газожидкостный пилинг.

Однако эксперт подчёркивает: не стоит забывать об общем здоровье. Правильное питание, полноценный сон, защита от стресса и поддержание нормального веса защищают и волосы, и весь организм.