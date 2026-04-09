Трихолог назвал скрытые причины выпадения волос

Врач-трихолог назвала скрытые причины выпадения волос
Состояние волос напрямую зависит от общего здоровья организма. Стрессы, недосып, неправильное питание — всё это моментально сказывается на внешнем виде причёски. Но бывает, что волосы выпадают месяцами без видимой причины. О каких скрытых проблемах в организме может говорить такое состояние, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматовенеролог трихологической клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова.
Как пояснила эксперт, волосяной фолликул обладает высокой метаболической активностью и содержит рецепторы гормонов. Любые нарушения в организме — метаболические, сердечно-сосудистые, гормональные или воспалительные — тут же сказываются на росте волос. При этом некоторые проблемы могут долгое время оставаться скрытыми, не проявляясь очевидной симптоматикой.
Врач назвала основные скрытые причины ухудшения состояния волос:
- дефицит витаминов, особенно группы В;
- голодание, экстремальные диеты, недостаток белка;
- чрезмерно интенсивные физические нагрузки (например, при подготовке к соревнованиям);
- анемия и латентный железодефицит (когда гемоглобин ещё в норме, но запасы железа уже истощены);
- гормональный дисбаланс (андрогены, эстрогены, гормоны щитовидной железы, кортизол);
- стресс, недосып, депрессия;
- вялотекущее воспаление в организме (часто на фоне проблем с кишечником или хронических очагов);
- инсулинорезистентность — нарушение углеводного обмена, нередко сопровождающееся лишним весом.
Чтобы выявить истинную причину, трихологи проводят осмотр, трихоскопию и направляют пациентов на анализы.
Что касается решения проблемы, специалисты работают в двух направлениях. Первое — выявление и устранение причины (хотя это не всегда возможно). Второе — локальное воздействие на кожу головы и фолликулы, которое применяется всегда. Среди эффективных процедур врач называет мезотерапию, плазмотерапию, лазерную терапию, озонотерапию, карбокситерапию, криотерапию и газожидкостный пилинг.
Однако эксперт подчёркивает: не стоит забывать об общем здоровье. Правильное питание, полноценный сон, защита от стресса и поддержание нормального веса защищают и волосы, и весь организм.