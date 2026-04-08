Названо неочевидное влияние алкоголя на мозг

При употреблении алкоголя нарушается баланс систем, отвечающих за настроение и поведение. Об этом неочевидном влиянии алкоголя рассказал нейрофармаколог Райян Зафар в беседе с изданием The Guardian.

Специалист рассказал, что алкоголь воздействует на мозг комплексно, влияя на разные нейромедиаторы и изменяя поведение человека. Он снижает уровень самоконтроля, одновременно усиливая чувство расслабления и удовольствия, что и делает его таким востребованным.

Однако, по словам эксперта, подобные изменения не проходят для организма бесследно.

«Алкоголь может повышать проницаемость кишечника и вызывать воспаление, которое влияет на настроение и когнитивные функции», — подчеркнул Зафар.

Это связано с нарушением работы оси «кишечник — мозг» и временным дисбалансом химических процессов. Еще одним неприятным последствием употребления спиртного он назвал повышенный уровень кортизола.

Специалист добавил, что регулярное поступление алкоголя в организм может усиливать тревожность, ухудшать сон и общее состояние. По его словам, важно понимать механизмы воздействия алкоголя, чтобы осознанно контролировать его употребление и снижать возможные риски для здоровья.

Ранее гепатолог Алексей Буеверов предупредил, что для людей с жировой болезнью печени опасно даже редкое употребление спиртного. Он добавил, что это одно из самых распространенных хронических заболеваний печени, которое может привести к фиброзу.