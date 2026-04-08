Гастроэнтеролог Елена Тимохина рассказала, что должно входить в состав идеального ужина. Его врач раскрыла в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам Тимохиной, существует два основных подхода к правильному ужину. Первый — это так называемый классический баланс. Доктор уточнила, что он допустим за три-четыре часа до сна после интенсивной вечерней тренировки или в случае, когда человек очень легко пообедал.

В этом случае вечерний прием пищи должен состоять на 30 процентов из белков, на 20 процентов — из жиров и на 50 процентов — из углеводов. Примером такого ужина Тимохина назвала гречку или бурый рис с запеченной индейкой и овощным салатом.

Второй вариант идеального ужина — это сочетание белка и клетчатки, например, белая рыба или морепродукты с тушеными или свежими овощами. Такой прием пищи доктор назвала самым щадящим для желудочно-кишечного тракта. Она добавила, что тем, кто выбирает этот вариант, можно ужинать поздно — за два часа до сна.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Мэгги Мун назвала лучшее, по ее мнению, время для ужина. Мун посоветовала ужинать в интервале между пятью и шестью часами вечера.