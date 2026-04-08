Перечислены стремительно разрушающие пломбы продукты

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов перечислил несколько популярных продуктов, стремительно разрушающих пломбы. Их врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Магомедов предупредил, что к преждевременному разрушению пломб приводит злоупотребление твердой пищей, прежде всего орехами, семечками в скорлупе, сухарями, карамелью. Эти продукты создают избыточную нагрузку на пломбу, из-за чего в ней могут появляться микротрещины, а со временем — сколы или полное нарушение герметичности.

«Не менее опасны липкие продукты — ириски, тягучие конфеты, жевательные сладости. Они буквально тянут пломбу, особенно если она установлена не так давно или имеет большую площадь. Это может привести к ее частичному смещению или нарушению прилегания к зубу», — заявил врач.

Специалист добавил, что зубам вредят и продукты и напитки с выраженной кислотностью: газированные напитки, соки, маринады и уксус. Они постепенно воздействуют не только на эмаль, но и на материал пломбы. Кислая среда может снижать прочность материала и ухудшать его сцепление с тканями зуба.

Магомедов также отметил, что для зубов могут быть опасны продукты с высоким содержанием сахара. Они не разрушают пломбу напрямую, но создают условия для развития вторичного кариеса по краям реставрации. В результате нарушается герметичность, и пломба требует замены, уточнил доктор.

