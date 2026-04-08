Что нужно знать перед покупкой перкуссионного массажера

В современном мире женщины, живущие в режиме работа-дети-дом, страдают от недостатка времени, поэтому альтернативой профессиональному массажу стал перкуссионный домашний массажер. Что это такое и для чего нужен, рассказала врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская.

Что за зверь перкуссионный массажер?

Это небольшое домашнее устройство, которое совершает ударные импульсы, воздействуя на мягкие ткани тела, мышцы.

«Этот домашний девайс способен выдавать частоту 1500-3000 движений в минуту. Благодаря микровибрациям происходит улучшение кровоснабжения, улучшение микроциркуляции, лимфодренаж и миостимуляция», — объясняет Наталья.

Можно ли навредить? Или это только польза?

При грамотном использовании массажер помогает снизить боль и спазм в мышцах после тренировки, улучшает тонус кожи, тканевое дыхание и работу сосудов, уменьшает отечность.

«Однако, если вы страдаете варикозом, проконсультируйтесь у флеболога. Неправильный подход может ухудшить ситуацию с сосудами. Даже у здоровых людей интенсивный массаж тоже может травмировать сосуды, вызывая синяки. Если у вас есть любые хронические заболевания, лучше уточнить у лечащего врача о противопоказании массажа», — советует специалист.

Можно ли заменить устройством профессиональный массаж?

Нет, не получится. Массажер использует только механические импульсы. А массажист воздействует еще на пути лимфооттока, прорабатывает напряженные участки мышц. Наталья:

«Также массажист сочетает трение, разминание, растяжение и, самое главное, учитывает ваши особенности организма. В случае массажера это скорее поддерживающий эффект: вы продлеваете результат тренировок, профессионального массажа».

Выходит, что это дополнительный домашний уход?

«Да, это хороший домашний уход, если нет возможности регулярно ходить на качественный ручной массаж. Если необходимо не просто расслабиться после трудового дня или улучшить качество кожи, то лучше обратиться к специалисту. Проблемы с осанкой, отеками, мышечным напряжением необходимо решать у врача и хорошего массажиста», — предупреждает специалист.

Можно ли избавиться от целлюлита таким прибором?

Можно улучшить им качество кожи и лимфоотток. Однако в возникновении целлюлита лежат более грубые изменения.

«Основное — это нарушение микроциркуляции в подкожной клетчатке. Тут необходимо работать еще с питанием, физической активностью и гормональным фоном. Как вспомогательное средство он неплохо справляется, но не заменит антицеллюлитный массаж и образ жизни», — подчеркивает Наталья.

Как выбрать

Регистрационное удостоверение — это знак безопасности продукции.

Мощность и частота — для работы с телом оптимально 20-60 Вт и разные режимы скорости.

Вес — небольшое устройство позволит вам не уставать.

Насадки — шариковые для крупных мышц, плоские для общего массажа, игольчатые для точечного воздействия.

Противопоказания к использованию

Варикозное расширение вен.

Купероз.

Беременность и кормление грудью.

Острые и хронические заболевания кожи.

Онкологические и системные заболевания.

Перкуссионный массажер хороший способ улучшить состояние кожи и расслабиться после работы, но важно использовать его правильно. С его помощью можно улучшить микроциркуляцию, поддержать кожу в тонусе, побороть усталость.