Названо число жителей Подмосковья, прошедших проверку репродуктивного здоровья

В 2026 году свое репродуктивное здоровье проверили в Подмосковье около 200 тысяч человек. Для этого жители региона обращаются в поликлиники по месту проживания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Проверка репродуктивного здоровья — это важный шаг к обеспечению здоровья и благополучия каждой семьи. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний. С начала года репродуктивное здоровье в Подмосковье проверили почти 200 тысяч человек», — сказал зампред правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Проверить репродуктивное здоровье в Московской области можно в своей поликлинике. Это бесплатно, но нужно иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). При диагностике женщин консультирует акушер-гинеколог, их ждет цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, сдача анализов на ВПЧ. Мужчин принимает врач-уролог. При необходимости пациент будет отправлен на исследования, среди которых есть спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

В Московской области репродуктивная диспансеризация доступна для всех жителей региона в возрасте от 19 до 49 лет. В прошлом году ее прошли 550 тысяч человек.