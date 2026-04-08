Эксперт предостерег от распространенной ошибки во время обеда

Врач общей практики Амир Хан предостерег от распространенной ошибки во время обеда. Его рекомендацией поделилось издание Mirror.

Хан призвал людей не разогревать и даже не хранить продукты в пластиковых контейнерах.

«Теперь, когда я знаком с исследованиями о деменции, сонных артериях и микропластике, я больше не грею еду в микроволновке в пластиковых контейнерах. Не потому, что это точно вредно, а потому, что может навредить», — заявил он.

Доктор объяснил, что даже при простом хранении продуктов в пластиковых контейнерах повышается риск того, что в пищу попадет часть микропластика из тары. Если же поставить продукты в контейнере в микроволновую печь, нагревание значительно увеличит риск попадания в пищу микропластика.

«Пластик становится немного более неустойчивым, и его частички попадают в пищу, которую вы едите», — заключил он.

До этого ученые пришли к выводу, что микроскопические частицы пластика могут быть связаны с процессами, лежащими в основе болезни Паркинсона. Также обнаружилось, что микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы.