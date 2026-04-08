Россияне внезапно начали заниматься здоровьем в 2026 году. К такому выводу пришли авторы совместного исследования образовательной платформы «Нетология», онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» и фитнес-платформы FitStars, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что для трети опрошенных (32 процента) забота о здоровье стала одной из главных жизненных задач, еще половина (51) старается регулярно уделять этому внимание. Лишь менее двух процентов респондентов практически не задумываются о здоровье.

При этом за последний год интерес к этой теме заметно вырос — почти половина опрошенных (44) стала значительно больше внимания уделять здоровью, еще часть (39) отмечает умеренные изменения в этом направлении. При этом у 13 процентов отношение не изменилось.

Несмотря на высокий уровень вовлеченности в тему здоровья, полностью довольны своим состоянием лишь 3 процента опрошенных, а абсолютное большинство (64) признает, что у них есть проблемы со здоровьем, которые хотелось бы решить. Остальные 19 процентов — скорее довольны, 10 процентов участников опроса скорее недовольны своим здоровьем, а 4 — серьезно обеспокоены им.

Среди наиболее распространенных трудностей россияне отмечают у себя проблемы с питанием или весом, высокий уровень стресса и тревожности, эмоциональное выгорание. Дополняют эту картину низкая физическая активность, хроническая усталость, недостаток сна и трудности с концентрацией.

По данным исследования, в 2026 году многие предпринимали конкретные шаги для улучшения самочувствия. Так, 82 процента россиян начали больше двигаться и заниматься спортом, 64 процентов пересмотрели питание, а 47 процентов старались нормализовать сон. Треть участников опроса изучала материалы о здоровье, чтобы лучше понимать свой организм, а 23 процента начали отслеживать показатели. При этом к психологической помощи обращались 11 процентов опрошенных.