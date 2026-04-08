Врач рассказал, какие блюда лучше не есть натощак

Игнорировать голод вредно для работы системы насыщения человека. Однако, не любая пища пригодна к употреблению «на голодный желудок», о чем изданию «Вести Подмосковья» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог ФНКЦ ФМБА России Екатерина Ситникова.

© Вести Подмосковья

«Особенно внимательными к своему рациону должны быть люди, страдающие заболеваниями ЖКТ. Натощак нежелательно употреблять сдобную выпечку. Дрожжи, которые использовались при ее изготовлении, способны вызывать избыточное газообразование. Для утоления голода также не очень подходят сладкие десерты. Они провоцируют резкий выброс инсулина, что является серьезной нагрузкой для поджелудочной железы. Регулярное употребление сладостей натощак может стать одной из причин развития ожирения и инсулинорезистентности, что является риском сахарного диабета», - предупреждает врач.

Также не рекомендуется использовать для завтрака или перекуса кисломолочные продукты. Соляная кислота в пустом желудке нейтрализует полезные бактерии в продукте, значительно снижая пищевую ценность такой пищи. Соблюдающие диету часто утоляют голод овощным салатом или фруктами. Однако, цитрусовые и соки из них, а также кислые томаты могут вызывать повышенную выработку соляной кислоты. Их употребление натощак может у пациентов с заболеваниями ЖКТ вызывать изжогу, боль в желудке и отрыжку.

Что касается газированных напитков, то их не стоит употреблять даже сытому человеку, а у голодного они и вовсе могут привести к очень неприятным симптомам. Раздражая слизистую оболочку желудка, добавляя избыточное количество газа, они могут замедлять переваривание пищи, вызывать тяжесть в животе и метеоризм.

Немного расстроила врач и любителей кофе. Чашка бодрящего напитка, выпитая натощак, может раздражать рецепторы слизистой оболочки желудка и кишечника из-за высокого содержания кофеина. Это может стимулировать моторику ЖКТ (что иногда и на пользу при запорах). Поэтому прежде чем выпить кофе, желательно что-то съесть.