Какие полезные продукты могут навредить сердцу

Названы способные навредить сердцу полезные продукты

Некоторые продукты, считающиеся полезными, могут навредить здоровью сердца. Об этом специалист по питанию Трейси Паркер рассказала изданию Daily Mirror.

По словам Паркер, речь идет о продуктах, которые поддерживают микрофлору кишечника, но могут содержать избыток соли или сахара. В этот список она включила кимчи, комбучу, фруктовые йогурты, смузи и квашеную капусту. Несмотря на их полезные свойства, регулярное злоупотребление ими может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Главной проблемой таких продуктов специалист назвала скрытые добавки.

«Многие из них содержат высокий уровень соли или сахара, поэтому важно учитывать возможные риски», — подчеркнула Паркер.

Так, по ее словам, смузи способны вызывать резкий рост уровня сахара в крови, а ферментированные продукты часто повышают давление из-за избытка соли.

Паркер добавила, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно. По ее словам, важно соблюдать умеренность, внимательно читать состав и выбирать варианты с пониженным содержанием сахара и соли, чтобы сохранить пользу без вреда для сердца.

Ранее диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин назвал главный критерий полезности каши. По его словам, чем больше измельчено зерно, тем меньше в нем остается пользы.