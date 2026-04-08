Диетолог назвал самый полезный перекус

В поисках идеального перекуса между основными приёмами пищи многие тянутся к фруктам, однако это не лучший выбор. В беседе с aif.ru диетолог и нутрициолог Софья Кованова объяснила, какие продукты действительно стоит держать под рукой, когда хочется есть, а до обеда ещё далеко.

По словам эксперта, главная ошибка перекуса — это продукты, которые дают мгновенное насыщение, но уже через четверть часа голод возвращается.

«Есть только яблоки или бананы в качестве перекуса не стоит. Это фруктоза, которая утоляет голод на 15 минут», — предупредила Кованова.

Идеальная формула полезного перекуса, по мнению диетолога, выглядит так: углеводы + клетчатка + белок. Только такое сочетание способно надолго избавить от чувства голода, не перегружая организм лишними калориями.

Самым безопасным и полезным вариантом эксперт назвала овощи.

«Ломтики моркови и сельдерея отлично подойдут вместо сухариков или чипсов», — посоветовала Кованова.

Они дают нужный хруст, насыщают клетчаткой и при этом не бьют по фигуре.

Если же хочется чего-то более существенного, диетолог рекомендует комбинировать продукты. Идеальные пары для перекуса: протеиновый батончик и яблоко, яблоко и горсть орехов, банан и протеиновый батончик.