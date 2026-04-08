Пять привычек, которые незаметно ухудшают зрение

Даже привычные и вроде бы безобидные вещи со временем могут испортить зрение и повысить риск серьезных болезней глаз. Об этом предупредила кандидат медицинских наук Мария Левина.

© Vse42.ru

В разговоре с Pravda.Ru врач пояснила, что одна из главных причин ухудшения зрения – длительная работа на близком расстоянии. Особенно часто это происходит при активном использовании смартфонов, планшетов и компьютеров. В такой ситуации глаза подолгу остаются в напряжении и фактически не получают передышки.

Длительная работа на близком расстоянии, в том числе при использовании гаджетов, вызывает избыточное напряжение аккомодации. Это является фактором риска прогрессирования близорукости и может провоцировать синдром сухого глаза. При постоянной нагрузке глаза не успевают расслабляться, и напряжение накапливается, – сообщила врач.

Еще один серьезный фактор риска – ультрафиолетовое излучение. Как отметила специалист, многие не защищают глаза от солнца, особенно когда на улице пасмурно. Но значение имеет не только наличие очков, а еще и их качество. Неподходящие линзы могут, наоборот, усилить вредное воздействие, поэтому выбирать солнцезащитные очки нужно внимательно.

Кроме того, врач напомнила, что привычка тереть глаза далеко не так безобидна, как кажется. Регулярное механическое воздействие может травмировать роговицу и повышает риск развития разных патологий. Плюс через грязные руки легко занести инфекцию, а это уже прямой путь к конъюнктивиту.

Левина также подчеркнула, что многие глазные заболевания, в том числе глаукома и макулодистрофия, на ранних этапах часто никак себя не проявляют. Именно поэтому регулярные визиты к офтальмологу особенно важны: они помогают вовремя заметить проблему и начать лечение.

Отдельно специалист указала на вред курения. Эта привычка заметно увеличивает риск развития не только глаукомы и макулодистрофии, но и катаракты, которая способна привести к необратимой потере зрения. Так что профилактика, внимательное отношение к глазам и отказ от вредных привычек – это основа сохранения хорошего зрения.