Диетолог объяснил, почему нужно пить кефир с клетчаткой

Комбинация ферментированного кефира и сухой клетчатки снижает воспаление в организме значительно эффективнее, чем кислоты омега-3 или пребиотики по отдельности, выяснили ученые из Университета Ноттингема. Клетчатка выступает питательной средой для полезных микроорганизмов, содержащихся в кефире, и усиливает их активность. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, как правильно пить кефир с клетчаткой, чтобы не нанести вред здоровью.

© Вечерняя Москва

Польза кефира и клетчатки

Пробиотики — это полезные бактерии, а пребиотики — неперевариваемые компоненты пищи, которые служат питательной средой для этих бактерий, объяснила специалист. Их комбинация снижает воспалительные процессы в организме.

Такой подход действительно эффективнее, чем применение добавок. Как правило, если назначаются пробиотики, то рекомендуют и продукты, с которыми их необходимо комбинировать для улучшения работы кишечника. Это помогает также снизить уровень воспалительных маркеров для поддержания здорового микробиома кишечника, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья, в том числе на иммунной системе и работе головного мозга, — рассказала Русакова.

Также доказана связь между микробиомом кишечника, головным мозгом и некоторыми заболеваниями, такими как депрессия, отметила доктор.

Микробиота кишечника продуцирует серотонин — гормон удовольствия. Если в нем живут микроорганизмы ненадлежащего качества, то могут быть различные проблемы со здоровьем, в том числе психологические, — пояснила Русакова.

Как правильно пить кефир с клетчаткой

Диетолог подчеркнула: необходимо выбирать натуральный кефир без добавок в виде сахара, красителей и консервантов. В качестве источника пребиотической клетчатки можно использовать продукты, богатые растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами, например овощи, фрукты и отруби. Также можно использовать специальные добавки, такие как инулин.

Кефир с клетчаткой лучше пить утром или вечером перед сном. Как часто — зависит от индивидуальных особенностей организма и рекомендаций врача. Если нет пищевой непереносимости и аллергии на молочные продукты, то можно включать кефир в ежедневный рацион. Достаточно выпивать 100–200 миллилитров кефира в сутки, — заверила врач.

При этом количество клетчатки должно быть умеренным и соответствовать суточным нормам, которые могут различаться в зависимости от возраста человека и состояния его здоровья, подчеркнула специалист.

Избыточное количество клетчатки может быть вредно для организма и вызывать неприятные ощущения, такие как вздутие живота, — предупредила Русакова.

