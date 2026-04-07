Диетолог рассказал о пользе оливок

Оливки — не только вкусная закуска, но и источник полезных жиров и витаминов. Если добавлять их в рацион в правильном количестве, они помогают справиться с воспалительными и окислительными процессами в организме. Все о пользе и вреде оливок «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

В чем польза оливок

По ее словам, оливки — полезный плод, который содержит большое количество мононенасыщенных кислот (омега-9) и клетчатки. Они благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Омега-9 снижает воспалительные и окислительные процессы в организме, тем самым защищая сосуды сердца от плохого холестерина и делая их более эластичными. А благодаря клетчатке оливки способствуют росту числа полезных бактерий в кишечнике и ускоряют метаболизм», — пояснила Соломатина.

Также оливки содержат большое количество витаминов и микроэлементов, среди которых:

витамин A;

витамин C;

витамины группы E;

цинк;

медь;

селен;

фосфор;

калий;

железо;

магний.

«Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов оливки помогают поддерживать в норме уровень сахара или липидов в крови, а также улучшают состояние нервной и иммунной системы», — сообщила Соломатина.

Кому стоит есть оливки с осторожностью

Однако наравне с полезными свойствами у оливок есть и ряд недостатков, предупредила врач. Чаще всего их продают в соленом растворе, что негативно сказывается на работе сердца и почек, поэтому их стоит есть с осторожностью при:

гипертонической болезни;

отеках;

болезнях почек.

«Если есть их каждый день в большом количестве, можно столкнуться с задержкой жидкости в организме и повышением артериального давления», — предостерегла диетолог.

Также стоит помнить, что оливки — сильный аллерген, поэтому их рекомендуется с осторожностью есть маленьким детям и женщинам в период беременности, добавила Соломатина.

Как выбрать хорошие оливки

При выборе оливок Соломатина порекомендовала обращать внимание на внешний вид, срок годности и стоимость:

в стеклянной банке легко оценить качество плода: оливки должны быть ровной формы, без вмятин и затемнений, а рассол — прозрачным с легким зеленоватым оттенком;

в жестяной банке сделать это невозможно, поэтому необходимо проверить состав: в них не должно быть ничего, кроме самих оливок, соли и воды;

также важно обратить внимание на срок годности, потому что жиры в оливках со временем начинают окисляться и превращаются в опасные трансжиры.

После вскрытия оценить качество оливок можно по вкусу и запаху. Они должны быть:

упругие и хрустящие;

с терпким вкусом;

без резкого запаха;

без липкости.

Среди самых вкусных сортов оливок Соломатина назвала:

мансанилья — плоды небольшого размера, зеленоватого или желтоватого цвета, при этом мягкие и сладковатые;

чериньола — более хрустящие оливки зеленого цвета и с насыщенным вкусом.

Как правильно есть оливки

По мнению специалиста, есть оливки можно каждый день, но в небольшом количестве.

«Достаточно всего 5–6 штук в день среднего размера. При этом есть можно как в сочетании с салатом или овощами, так и в качестве самостоятельного продукта. Но если рассол слишком соленый, лучше промыть плоды проточной водой», — посоветовала диетолог.

Также оливки можно использовать в качестве тонизирующего перекуса, предложила эксперт.

«Если человек чувствует слабость в теле на фоне пониженного давления, вместо кофе лучше съесть несколько штук оливок и запить водой. Состояние улучшится в считаные минуты», — заверила Соломатина.

