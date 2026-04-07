Перечислены привычки для профилактики рака и диабета

Если придерживаться нескольких простых правил, можно снизить риск серьезных заболеваний, в том числе рака и диабета, считает доктор медицинских наук Оксана Пасечник. Эти привычки она назвала в беседе aif.ru.

Специалистка посоветовала начинать заботу о здоровье с простых изменений в питании и образе жизни. Например, половину тарелки на обед и ужин должны составлять овощи, а сладости лучше постепенно заменять более полезными альтернативами. Также для профилактики опасных заболеваний важно ограничивать количество переработанного мяса в рационе и защищать кожу от солнца.

Кроме того, врач отметила, что для здоровья важны физическая активность и режим сна. Она рекомендовала ежедневно уделять не менее 30 минут движению и стараться подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом.

«Большинство хронических заболеваний на ранней стадии протекают бессимптомно», — предупредила Пасечник.

Поэтому она призвала следить за базовыми показателями здоровья и заниматься их профилактикой.

Ранее гепатолог Брайан П. Ли сообщил, что печень можно повредить, даже при употреблении алкоголя один раз в месяц. По его словам, риск возрастает при употреблении четырех-пяти порций алкоголя за раз.