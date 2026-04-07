В России запустили проект для худеющих

В округе во Всемирный день здоровья, 7 апреля, стартовал проект «Ямал — территория стройности!». Его участниками станут 500 северян, мечтающих избавиться от лишнего веса, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.

«В течение полугода ямальцы с избыточной массой тела будут работать над собой под руководством медиков — терапевтов, врачей по медицинской профилактике, эндокринологов. В апреле будет проводиться набор пациентов, с мая по октябрь запланирована реализация мероприятий», — рассказали в пресс-службе.

Участвовать в проекте могут ямальцы от 18 до 60 лет. Из подавших заявки отберут тех, кто подходит под определенные критерии. Индекс массы тела не должен быть больше 27–37, не должно быть серьезных заболеваний, например, ишемической болезни сердца, гипертонии, перенесенных инсультов и инфарктов.

После отбора за каждым худеющим закрепят медика: он обеспечит постоянную онлайн-поддержку. Также во время курса будут проходить очные встречи с врачами, а мониторить состояние здоровья сбрасывающие вес северяне будут с помощью приложения «Доктор ПМ», которое бесплатно установят на их телефоны. Программа разработана НМИЦ «Терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ и позволяет отслеживать не только вес, но и пульс, давление, вести дневник питания и подсчитывать пройденные шаги.

«В приложении в режиме реального времени врач увидит прогресс пациента: динамику массы тела, изменения в дневнике питания — какие продукты в избытке или недостатке, не нарушен ли режим питания и другую важную информацию. На основе этих данных врач будет корректировать траекторию снижения веса для каждого индивидуально», — пояснили в пресс-службе.

Завершится проект «Ямал — территория стройности!» в октябре–ноябре. На финише с каждым пациентов проведут итоговую очную консультацию. Те, кто сможет показать лучшие результаты в избавлении от лишних килограммов, получат призы.

