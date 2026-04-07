Репродуктолог ответил, как стать мамой после 35 лет

Еще десять-пятнадцать лет назад первый ребенок в 30 считался "поздним". Сегодня многие задумываются о материнстве ближе к 35-40 годам. Карьера, учеба, поиск "того самого" человека, желание встать на ноги — жизнь меняется, и вместе с ней меняются репродуктивные планы.

Но у женской биологии свои законы, и не всегда они соответствуют социальным трендам. И именно поэтому тему отложенного материнства поднимают все чаще — без паники, но с пониманием реальных возможностей современной медицины. Заведующая Центром вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ №31 им. академика Савельевой Ксения Яворовская рассказала "РГ", что происходит с фертильностью после 35 лет, когда стоит идти к репродуктологу и какие возможности сегодня есть у женщин, чтобы сохранить репродуктивное здоровье и не отказываться от планов на материнство.

Что такое отложенное материнство

Отложенное материнство — это сознательное решение родить позже. Чаще всего причины социальные: женщина строит карьеру, не встретила партнера или просто не чувствует готовности к материнству в 25.

Есть и медицинский аспект — сегодня женщинам доступны многие технологии, которые позволяют "продлить" фертильность, заморозить яйцеклетки "на будущее" или воспользоваться ЭКО.

«Сегодня мы видим устойчивую тенденцию: средний возраст пациенток, обращающихся к нам, приближается к 39-40 годам. Женщины хотят сначала реализоваться, но при этом не потерять шанс на материнство. И сейчас московская медицина предоставляет горожанкам реальные инструменты для сохранения репродуктивных возможностей», — объясняет Ксения Яворовская.

Лучшим возрастом для заморозки считается период до 38-39 лет — именно тогда качество яйцеклеток выше, а значит, при планировании беременности в будущем вероятность ее успешного наступления будет также существенно выше.

Возраст и фертильность: что важно знать после 35 лет

Женский организм не "выключается" в 35 лет, но изменения становятся заметными. Снижается овариальный резерв — запас яйцеклеток, с которым женщина рождается. Его ключевой показатель — уровень антимюллерова гормона (АМГ).

После 40 лет фертильность падает резко. По статистике, эффективность ЭКО в этой возрастной группе составляет около 10%. Кроме того, увеличивается частота выкидышей и генетических нарушений у эмбрионов.

«Мы всегда честно обсуждаем с пациентками их реальные шансы, — отмечает Ксения Яворовская. — После 41-42 лет резерв яйцеклеток резко снижается, и вероятность наступления беременности существенно уменьшается. Но современные технологии позволяют нам предложить разные варианты — от работы с собственными клетками до донорских программ».

Не стоит воспринимать возраст как железную преграду, скорее как важный фактор, который нельзя игнорировать, но с которым можно работать.

Когда идти к репродуктологу

Есть четкие временные ориентиры:

до 35 лет — если беременность не достигается за год регулярных попыток;

после 35 лет — уже после 6 месяцев.

Кроме того, регулярная диспансеризация у гинеколога должна быть обязательной вне зависимости от планов на беременность. Нарушения цикла, операции на яичниках, эндометриоз, снижение АМГ — все это поводы проконсультироваться со специалистом пораньше.

При этом не стоит забывать и про вторую половину каждой пары. Сегодня примерно в 50% случаев проблемы с зачатием связаны со снижением качества спермы. И обследование партнера — такой же важный шаг, как и диагностика женщины.

В последние годы в крупных городах появляются программы, направленные не только на лечение бесплодия, но и на его профилактику — они помогают женщинам заранее оценить свои репродуктивные возможности и при необходимости принять меры.

Так, например, в Москве действует программа "Стану мамой", которая делает такие обследования и технологии более доступными для горожанок.

ЭКО: технологии и реальные шансы

Экстракорпоральное оплодотворение давно перестало быть чем-то из области фантастики. В России первому "ЭКО-ребенку" уже 40 лет, а всего благодаря этой технологии родилось уже 600 тысяч детей, а в мире это более 13 миллионов.

Средняя эффективность программы ЭКО составляет 25-30% на одну попытку. Существует понятие кумулятивного эффекта: за несколько циклов вероятность наступления беременности значительно возрастает.

Важную роль играет преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Оно позволяет проверить эмбрионы на хромосомные нарушения до переноса в полость матки. Особенно актуально это для женщин старше 35 лет или при наличии выкидышей в анамнезе.

«ПГТ — это высокоточный метод, который помогает снизить риск переноса эмбриона с генетическими отклонениями, — объясняет Ксения Яворовская. — По показаниям такое исследование может проводиться бесплатно в рамках ОМС».

Можно ли выносить беременность после 40?

По словам эксперта, раньше средний возраст, когда женщины обращались за ЭКО, составлял 36-37 лет, а сейчас это 39-40. Есть случаи, когда за ЭКО приходили и в 42, и в 43, и в 45, и в 47 лет. Если общее состояние здоровья позволяет, матка способна выносить беременность и в 50 лет. Главное — тщательная подготовка и медицинское сопровождение.

Но специалисты единодушны: чем раньше женщина задумывается о своей репродуктивной стратегии, тем больше у нее возможностей.

Главное — не откладывать разговор с врачом

Отложенное материнство — это не прихоть, а способ приспособления к современным реалиям и ритму жизни. Но важно, чтобы решение было осознанным, а не продиктованным слепой уверенностью "я еще успею". Сегодня у женщин есть не только больше информации, но и больше инструментов, чтобы управлять своим репродуктивным будущим. И кто знает, может быть, именно своевременная консультация репродуктолога в 35 лет позволит избежать сложных решений, проблем и тревог в 42.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сегодня репродуктивные технологии становятся частью нового стандарта помощи при бесплодии.

«Сегодня москвички, столкнувшиеся с трудностями при планировании беременности, могут получить комплексную медицинскую помощь с персональным сопровождением на всех этапах — от первичного обращения до наступления беременности. При необходимости пациентке оперативно предлагаются вспомогательные репродуктивные технологии, включая ЭКО. Благодаря системной работе доступность процедуры по полису ОМС в Москве с 2019 года выросла более чем в два раза — с пяти тысяч до более чем 10 тысяч, а в этом году пройти ее смогут почти 12 тысяч жительниц столицы», — отметила она.

Также, по ее словам, с 2025 года в обновлённых центрах женского здоровья действует новый стандарт помощи, включающий диагностику, лечение и сопровождение беременности с удобной маршрутизацией и ведением в электронной медицинской карте.