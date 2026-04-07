Академик объяснил, пренебрежением чем может забрать у вас годы жизни

Стандартная ситуация — к врачу мы идем, когда уже припекло и болит. Обычно даже если чувствуем какие-то невыраженные симптомы, списываем их на усталость, стресс, недосып, и думаем, что "само пройдет". Но некоторые группы заболеваний — сердечно-сосудистые, сахарный диабет, онкологические — годами развиваются тихо, не подавая явных сигналов. И именно здесь раннее выявление становится вопросом жизни и смерти. О том, почему важно обследоваться вовремя, не игнорировать диспансеризацию, накануне Всемирного дня здоровья "Российской газете" рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

Сегодня в России у каждого есть бесплатный инструмент, чтобы взять ситуацию под контроль — это диспансеризация по полису ОМС.

«Когда кто-то откладывает диспансеризацию или профилактический осмотр, он рискует потерять самое дорогое — время, которое мог бы использовать для сохранения здоровья», — предупреждает эксперт.

Что конкретно ищут врачи?

Ранние маркеры болезней сердца и сосудов. Вам не просто померяют давление. В рамках диспансеризации проводят углубленную оценку липидного спектра (чтобы поймать "плохой" холестерин), делают ЭКГ и рассчитывают сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE. Это позволяет предсказать угрозу инфаркта или инсульта за несколько лет до трагедии.

С нынешнего года в программу обязательной диспансеризации включен еще один дорогостоящий тест — определение уровня липопротеина (а) — это генетический маркер, который указывает на высокий риск инфаркта и инсульта из-за неблагоприятной наследственности. Этот анализ рекомендуется выполнить хотя бы раз в жизни.

Для оценки риска развития сахарного диабета, который долгое время протекает также без симптомов, выполняется анализ крови на глюкозу, и если выявлено неблагополучие — проводится более углубленное исследование — тест на гликированный гемоглобин (HbA1c).

"Немые" онкологические процессы. Для пациентов старше 40 лет программы расширены, и есть возможность "поймать" рак в самом зачатке. Выполняются анализ кала на скрытую кровь и, при необходимости, колоноскопия (для выявления рака толстой кишки); маммография и мазки для женщин (рак молочной железы и рак шейки матки), тест на ПСА для мужчин (рак простаты).

Современная медицина, подчеркивает академик Драпкина, способна творить чудеса, но при условии, что пациент обратился вовремя и заболевание не запущено.

«Бояться стоит не диагноза, а незнания, — говорит эксперт. — Современная медицина позволяет держать под контролем даже сложные, тяжелые хронические заболевания — чтобы оставаться активным, работать, заниматься семьей и любимыми делами без ограничений».

Найдите время обследоваться

Главная отговорка большинства людей, которые игнорируют диспансеризацию — "нет времени". Но государство предусмотрело и этот момент. Работодатели обязаны отпускать сотрудников на диспансеризацию, причем для прохождения всех этапов работающие граждане имеют право на свободный от работы день с сохранением заработка. Более того, чтобы упростить задачу, многие поликлиники организовали прием в вечерние часы и по субботам.