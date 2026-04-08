Как гнев и обиды влияют на развитие болезней

Негативные эмоции могут вызвать заболевания внутренних органов, заявила психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. Гнев и непрощенные обиды способны стать причиной телесных заболеваний, сообщает NEWS.ru.

Эксперт отметила, что эмоции непосредственно влияют на физическое состояние. Самыми опасными являются гнев, обида, чувство внутреннего неудовлетворения. Такие переживания способствуют выбросам адреналина и кортизола — гормонов стресса.

Неразрешенные вопросы могут вызвать мигрени. Груз ответственности может стать причиной болей в шее и спине — человека буквально вынуждают нести все на своих плечах. Непрощенные обиды приводят к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта.

Позитивные эмоции, напротив, способны исцелять. Радость и смех приводят к выделению эндорфинов и серотонина — гормонов радости. Они улучшают общее состояние организма.

Другое исследование показало, что общение с неприятными людьми ускоряет старение. Так, общение с токсичными людьми ускоряет биологическое старение организма в среднем на 1,5%. Это значит, что за один календарный год человек стареет на 1,015 биологических года.