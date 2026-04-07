Эндокринолог предупредил о вреде гормональных качелей для организма

Весенняя влюбленность — это сложный нейробиологический процесс, который может дестабилизировать психику из-за гормональных качелей. Эйфория от дофамина и окситоцина сменяется тревогой от кортизола и падением серотонина.

© runews24.ru

Весной многие испытывают романтическое обновление, однако для некоторых этот период оборачивается биохимическими качелями. Влюблённость — это не только поэзия, но и сложный нейробиологический процесс, способный дестабилизировать психику. Когда чувства перерастают в навязчивое состояние, человек теряет сон, аппетит и концентрацию.

В основе острой фазы лежит коктейль из нейромедиаторов: окситоцин создает иллюзию безопасности, дофаминовая петля заставляет бесконечно проверять уведомления, а при страхе отвержения включается кортизол («гормон стресса»). Резкое падение серотонина в этот период сопоставимо с обсессивно-компульсивным расстройством, что объясняет навязчивые мысли о партнере.

Врач-эндокринолог Елена Савицкая в комментарии для издания lady.pravda.ru отметила, что в её практике влюбленность часто маскирует или провоцирует гормональный дисбаланс. Женщины особенно чувствительны к перепадам настроения, так как эстрогены усиливают действие окситоцина. По словам специалиста, зашкаливающие эмоции — это огромная нагрузка на надпочечники, и если состояние эйфории затягивается, может наступить стадия истощения. Понимание этих механизмов помогает вернуть контроль над своей жизнью и не позволить эмоциям разрушить повседневную рутину.

