Эксперт объяснил, как получать больше пользы от ходьбы

$78.7391

Раскрыты способы получать больше пользы от ходьбы

Быстрая ходьба на 20 процентов снижает риск преждевременной смерти, рассказал терапевт Хусейн Ахмад. Способы получать больше пользы для здоровья от двигательной активности он и его коллеги раскрыли изданию Huffington Post.

Ахмад заявил, что ходить нужно достаточно быстро, чтобы чувствовать тепло и дышать немного тяжелее, но при этом все еще иметь возможность поддерживать беседу. В свою очередь, терапевт Сюзанна Уайли посоветовала ходить под наклоном — такое движение задействует больше мышц и повысит частоту сердечных сокращений по сравнению с ходьбой по ровной поверхности. Кроме того, считает антрополог Арран Дэвис, ходьба будет полезнее в компании друзей. По его словам, социальная поддержка поможет отсрочить усталость.

Наконец, издание привело рекомендацию Национальной службы здравоохранения Великобритании, которая предписывает уделять 20-30 минут в день двигательной активности умеренной интенсивности. Из исследования 2023 года стало известно, что быстрая ходьба в течение получаса в день в течение пяти дней может снизить риск ряда возрастных заболеваний — например, у женщин в постменопаузе получасовая прогулка в день на 40 процентов снижает риск перелома тазобедренного сустава.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила, что теплые полы могут вредить здоровью стоп. По ее словам, из-за подогрева кожа на ступнях может пересушиваться, что ведет к появлению натоптышей и мозолей.