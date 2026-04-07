Сколько шоколада можно есть без вреда для фигуры

Любителям сладкого можно вздохнуть спокойно — шоколад не является врагом стройной фигуры, если употреблять его с умом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

Эксперт уверена — исключать этот продукт из рациона не нужно. Более того, он приносит как физическую, так и эмоциональную пользу. Шоколад стимулирует выработку серотонина, гормона радости, помогая легче переносить периоды пищевых ограничений.

«Две-четыре дольки, то есть 15-30 граммов хорошего горького шоколада, содержащего порядка 70% какао, никак не отразятся на фигуре», — подчеркнула Мизинова.

Главное правило — выбирать качественный горький шоколад с высоким содержанием какао. Именно такой продукт содержит максимум полезных веществ и минимум сахара и жиров, которые могут навредить.

Диетолог отметила, что причина лишнего веса кроется не в отдельных продуктах, а в общем дисбалансе питания и образа жизни. Если рацион сбалансирован, а режим дня выстроен правильно, небольшая шоколадная радость не только не навредит, но и поможет сохранить мотивацию на пути к здоровому образу жизни.