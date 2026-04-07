Диетолог рассказал, как часто можно есть суп быстрого приготовления

Диетолог рассказала, как часто можно есть суп быстрого приготовления
Популярное блюдо нельзя назвать полезным. Врач-диетолог и нутрициолог Софья Кованова беседе с aif.ru предостерегла любителей лапши быстрого приготовления от частого употребления этого продукта.
По словам эксперта, приятный вкус блюда достигается за счёт специальных добавок, однако пользы для здоровья в ней практически нет. Диетолог обратила внимание на крайне бедный состав продукта.
«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом, в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — объяснила Кованова.
Несмотря на высокую калорийность и популярность, диетолог не рекомендует рассматривать такое блюдо как основу повседневного меню. Тем не менее в определённых ситуациях употребление лапши допустимо.
«Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит», — подчеркнула нутрициолог.