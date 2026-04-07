Диетолог назвал пять причин добавить рыбу в рацион этой весной

Диетолог назвала пять причин добавить рыбу в рацион этой весной

Весной многие сталкиваются с ощущением хронической усталости — сложнее просыпаться, падает концентрация, даже привычные дела требуют больше усилий. Обычно это списывают на перемену погоды или накопившуюся усталость, но за этим может скрываться весенний авитаминоз.

О том, почему в этот период стоит обратить внимание на рыбу и какие процессы в организме она поддерживает, «Чемпионату» рассказала диетолог-нутрициолог, специалист по активному долголетию Елена Желянина. Эксперт выделила пять ключевых причин, почему этот продукт стоит сделать регулярным гостем на столе.

Витамин Е. Весной организм испытывает повышенный окислительный стресс. Витамин Е выступает природным антиоксидантом: он защищает клетки от повреждений, поддерживает работу мышц и нервной системы, укрепляет иммунитет. Недостаток этого витамина проявляется слабостью, апатией и быстрой утомляемостью. Рыба — один из лучших его источников.

Витамин D. После зимы нехватка витамина D встречается особенно часто — солнечного света было мало, а значит, его синтез в коже снизился. В 100 граммах рыбы может содержаться до половины суточной нормы этого витамина, который влияет на иммунитет, настроение и уровень энергии.

Йод. Он необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и гормональные процессы. При недостатке минерала возникают вялость и снижение работоспособности. Особенно богаты йодом тресковые виды рыбы, которые также содержат селен — важный для ферментов щитовидной железы микроэлемент.

Витамины группы В. Витамины В1, В6 и В12 участвуют в выработке энергии, обмене аминокислот, работе нервной системы и кровообращении. Их недостаток проявляется сонливостью и слабостью. Исследования показывают, что у людей, которые едят рыбу несколько раз в неделю, уровень этих витаминов выше, чем у тех, кто делает это редко.

Омега-3 жирные кислоты. Они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают адаптироваться к нагрузкам. Они также важны для структуры клеточных мембран, от этого зависит, насколько эффективно клетки усваивают питательные вещества. Белая рыба, такая как треска и минтай, содержит омега-3, а также лизин — нутриент, который способен снижать уровень стресса и регулировать сон.