Японская практика hara hachi bu: как похудеть без привычных диет

Привычка есть до 80% сытости помогает контролировать вес без жёстких ограничений и чувства вины, выяснили исследователи.

Как пишет Medical Insider со ссылкой на обзор в Annals of the New York Academy of Sciences, культурная традиция hara hachi bu – прекращать приём пищи при ощущении примерно 80% сытости – может способствовать контролю веса и формированию более здорового пищевого поведения. Речь не идёт о чудо-методе, а о полезной привычке.

Исследователи связывают такой подход с естественным снижением калорийности рациона, меньшим риском переедания и более внимательным отношением к внутренним сигналам голода и насыщения. Человек просто ест медленнее и раньше замечает момент, когда еды уже достаточно, не доводя себя до тяжести в животе.

Авторы подчёркивают, что правило не универсально. Оно может не подойти детям, спортсменам, пожилым людям, а также тем, у кого есть заболевания или расстройства пищевого поведения. Главный смысл метода – не в жёстких ограничениях, а в спокойной умеренности без диетической истерики – передает regions.ru.