Как березовый сок помогает снижать холестерин

Не таблетки, а березовый сок: как весенний напиток помогает снижать холестерин – объясняет биолог
Биолог Опарин раскрыл, как березовый сок помогает выводить токсины и нормализовать работу внутренних органов.
Березовый сок может помогать снижать холестерин и поддерживать нормальную работу внутренних органов, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он отметил, что благодаря витаминам группы B и C этот напиток приносит организму заметную пользу.
– Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами – калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C, – отметил эксперт.
При этом у напитка есть и противопоказания. Его не рекомендуется пить при индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек, уточнил специалист.