Как березовый сок помогает снижать холестерин

Биолог Опарин раскрыл, как березовый сок помогает выводить токсины и нормализовать работу внутренних органов.

Березовый сок может помогать снижать холестерин и поддерживать нормальную работу внутренних органов, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он отметил, что благодаря витаминам группы B и C этот напиток приносит организму заметную пользу.

– Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами – калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C, – отметил эксперт.

При этом у напитка есть и противопоказания. Его не рекомендуется пить при индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек, уточнил специалист.