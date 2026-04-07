Нутрициолог назвал лучшие варианты для здорового ужина

Хороший ужин на ночь — это не отказ от еды, а спокойная, понятная для организма пища.

«Не переесть, не лечь спать на полный желудок, но и не оставаться голодным. Именно такой подход обычно работает лучше жёстких запретов. Лучший ужин тот, после которого нет тяжести, вздутия и ощущения, что желудок работает всю ночь. Обычно это сочетание белка, тёплых овощей и умеренного количества сложных углеводов или полезных жиров. Хорошо подходят рыба, индейка, яйца, мягкий творожный продукт при хорошей переносимости, тушёные или запечённые овощи, немного крупы, например киноа или гречки, авокадо, зелень», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог-диетолог Инесса Чехлова.

Если хочется чего-то более лёгкого, можно сделать омлет с овощами, тёплый салат с рыбой, крем-суп с источником белка или запечённые овощи с индейкой.