Нутрициолог назвал лучшие варианты для здорового ужина

На ночь можно: нутрициолог назвала лучшие варианты для здорового ужина
Хороший ужин на ночь — это не отказ от еды, а спокойная, понятная для организма пища.
«Не переесть, не лечь спать на полный желудок, но и не оставаться голодным. Именно такой подход обычно работает лучше жёстких запретов. Лучший ужин тот, после которого нет тяжести, вздутия и ощущения, что желудок работает всю ночь. Обычно это сочетание белка, тёплых овощей и умеренного количества сложных углеводов или полезных жиров. Хорошо подходят рыба, индейка, яйца, мягкий творожный продукт при хорошей переносимости, тушёные или запечённые овощи, немного крупы, например киноа или гречки, авокадо, зелень», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог-диетолог Инесса Чехлова.
Если хочется чего-то более лёгкого, можно сделать омлет с овощами, тёплый салат с рыбой, крем-суп с источником белка или запечённые овощи с индейкой.
«А вот большое количество сладкого, выпечки, жареной пищи, алкоголя и очень плотных мясных блюд вечером действительно не лучший выбор. Такой ужин чаще ухудшает качество сна, усиливает отёчность утром и создаёт ощущение усталости на следующий день. По калорийности ужин обычно должен быть умеренным. Не самым большим приёмом пищи за день, но и не символическим. В среднем на ужин может приходиться около 20–30% суточной калорийности. Завтрак и обед чаще делают более плотными, особенно если у человека активный день и нормальная переносимость еды в первой половине дня. Но универсального правила «ужин обязательно меньше завтрака» нет. Важнее общий баланс рациона, режим дня и состояние пищеварения», - резюмировала нутрициолог.