Перечислены разрушающие здоровье кишечника продукты

Некоторые привычные продукты могут негативно сказываться на работе кишечника и провоцировать различные расстройства, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, прежде всего нарушают работу ЖКТ обработанные продукты. Они часто содержат большое количество консервантов, красителей и искусственных добавок. Эти вещества способны нарушать баланс микрофлоры кишечника и провоцировать развитие воспалительных процессов, объяснила специалистка.

Еще одной разрушающей здоровье кишечника категорией продуктов Зарубина назвала фастфуд, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, соли и сахара. Частое употребление такой пищи может спровоцировать развитие ожирения, нарушение обмена веществ и проблемы с кишечником.

Также неблагоприятно отражается на состоянии кишечника избыточное потребление сладостей и сахара, добавила специалистка. Она объяснила, что переизбыток сахара создает условия для размножения патогенной микрофлоры, что может приводить к вздутию живота, болям и нарушениям стула.

«Отдельно стоит сказать о молочных продуктах, содержащих лактозу. У людей с непереносимостью этого белка они могут вызывать симптомы кишечной диспепсии — вздутие, диарею и боли в животе», — уточнила Зарубина.

