Тренер дал совет, как перестать лениться и начать заниматься спортом

Фраза «Я устал, у меня дефициты» — не главная причина отказа от спорта. В большинстве случаев проблема в психологии, а не в теле. Об этом в беседе с Life.ru рассказала тренер сервиса WowFit София Гаврютина-Лисина.

По словам эксперта, люди воспринимают тренировки как необязательное занятие, поэтому легко находят повод их отложить. Физиологические причины действительно бывают, но чаще всего дело в отсутствии понимания важности спорта в жизни.

Чтобы сформировать привычку, тренер советует:

встроить тренировки в расписание — заранее определить дни занятий и строго их придерживаться;

выбрать активность по душе — только удовольствие и результат помогают закрепить привычку;

обратиться к тренеру — наставник помогает держать фокус и не сдаваться;

начинать постепенно — дать себе время втянуться, не перегружать организм;

ставить реалистичные цели — слишком высокая планка убивает мотивацию.

Поддерживать интерес помогают простые вещи: новая форма, занятия на улице, смена обстановки или новые знакомства.