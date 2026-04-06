Тренер дал совет, как перестать лениться и начать заниматься спортом

Тренер объяснила, как перестать лениться и начать заниматься спортом
Фраза «Я устал, у меня дефициты» — не главная причина отказа от спорта. В большинстве случаев проблема в психологии, а не в теле. Об этом в беседе с Life.ru рассказала тренер сервиса WowFit София Гаврютина-Лисина.
По словам эксперта, люди воспринимают тренировки как необязательное занятие, поэтому легко находят повод их отложить. Физиологические причины действительно бывают, но чаще всего дело в отсутствии понимания важности спорта в жизни.
Чтобы сформировать привычку, тренер советует:
- встроить тренировки в расписание — заранее определить дни занятий и строго их придерживаться;
- выбрать активность по душе — только удовольствие и результат помогают закрепить привычку;
- обратиться к тренеру — наставник помогает держать фокус и не сдаваться;
- начинать постепенно — дать себе время втянуться, не перегружать организм;
- ставить реалистичные цели — слишком высокая планка убивает мотивацию.
Поддерживать интерес помогают простые вещи: новая форма, занятия на улице, смена обстановки или новые знакомства.