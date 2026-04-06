Диетолог ответил, чем пикша полезна для здоровья

Самой подешевевшей рыбой на российских прилавках с начала 2026 года оказалась пикша. Сейчас килограмм в оптовом сегменте стоит около 350 рублей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем полезна пикша и как ее правильно готовить.

© Вечерняя Москва

Польза пикши

По ее словам, пикша — рыба из семейства тресковых, по вкусу и свойствам она очень близка к треске. Она богата легкоусвояемым белком, полезными жирами, аминокислотами и микроэлементами, которые необходимы для здоровья человека.

«В составе этой рыбы есть особые жирные кислоты — омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в регуляции воспалительных процессов в организме. Они полезны при артритах и других воспалительных заболеваниях. Хроническое воспаление часто связано с возрастными болезнями: диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми нарушениями и даже онкологией. Полезные жиры пикши помогают защищать сосуды от повреждений и препятствуют отложению холестерина на их стенках, а также поддерживают работу мозга, снижая риск дегенеративных изменений», — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что белок пикши легко усваивается и содержит полный набор аминокислот, которые необходимы для построения собственных белков организма — ферментов, мышц, гормонов. По ценности белок этой рыбы уступает только яичному.

«Пикша практически не содержит насыщенных жиров, зато в ней много фосфора, йода, селена и цинка. Фосфор важен для костей и когнитивных функций, а йод и селен необходимы для нормальной работы щитовидной железы. В пикше эти полезные элементы находятся в легкоусвояемой, "природной" форме, в отличие от синтетических добавок», — подчеркнула специалист.

Кому противопоказана пикша

Врач предупредила, что рыба и морепродукты являются сильными аллергенами. Поэтому при наличии на них аллергии от пикши придется отказаться.

«Других противопоказаний у пикши нет. Она, наоборот, будет очень полезна для людей с различными заболеваниями из-за богатого состава», — заверила собеседница «ВМ».

Как правильно готовить пикшу

По мнению диетолога, при приготовлении пикши главное — отказаться от жарки.

«Высокие температуры при жарке увеличивают риск онкологических заболеваний. Лучше всего пикшу запекать, тушить или отваривать. При варке часть полезных веществ переходит в бульон. Если вы не планируете его использовать, опускайте рыбу сразу в кипяток. Так белок быстро свернется, и больше витаминов останется в пикше», — посоветовала эксперт.

Как часто можно есть пикшу и с чем

Пикшу можно есть ежедневно, но оптимальная порция рыбы должна быть размером с ладонь человека, подчеркнула доктор.

«Идеально сочетать ее с овощами и небольшим количеством сложных углеводов, например, с бурым рисом. Такой баланс обеспечивает организм необходимыми полезными веществами и помогает контролировать вес. Также рекомендуется добавлять специй, например, черный перец, потому что он улучшает усвоение витаминов и микроэлементов из пикши», — порекомендовала диетолог.

Как выбрать качественную пикшу

Также эксперт дала несколько советов, на что важно обратить внимание при покупке свежей пикши:

Свежая пикша должна приятно пахнуть морем. Резкий, неприятный запах — это признак несвежести.

Чешуя должна плотно прилегать к тушке. На рыбе не должно быть пятен, потемнений или желтизны.

Филе должно быть светлым, упругим. При нажатии пальцем ямка должна быстро восстанавливаться. Рыхлая или темная мякоть —– плохой знак.

У свежей рыбы глаза выпуклые и ясные, а жабры — розовые или красные, без слизи и неприятного запаха.

