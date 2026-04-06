Утро доброе: пять привычек, которые снижают воспаление

Воспаление — главная причина старения. И оно не всегда дает температуру и боль — чаще это фоновое: тяжесть в теле, мутная кожа, усталость, которая не проходит даже после сна. И именно утро — тот момент, когда ситуацию можно либо ухудшить, либо аккуратно разрядить.

Тут не нужны сложные протоколы, тонны добавок и витаминов и какие-то героические усилия. Достаточно несколько поменять свою утреннюю рутину — и очень скоро обнаружится, что вы себя чувствуете гораздо, гораздо лучше. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, что и почему нужно делать.

Утренний свет — даже если не хочется никуда выходить

Свет — главный регулятор внутренних часов. Когда он попадает в глаза в первые 30-60 минут после пробуждения, мозг получает сигнал: день начался, пора выстраивать правильный ритм. Это напрямую влияет на кортизол и мелатонин — а значит, и на уровень воспаления. Сбитый ритм почти всегда сопровождается его ростом. Достаточно 10-20 минут естественного света — не через стекло, а именно на улице, даже пасмурное небо работает лучше любой лампы.

Стакан воды сразу после пробуждения

Ночь — это всегда легкое обезвоживание — кровь становится гуще, обменные процессы замедляются, лимфа движется хуже.

«Стакан воды, таким образом — самый быстрый и простой способ включить систему без кофе и сахара. Лучше теплая вода, можно с долькой лимона или щепоткой соли, если нет противопоказаний. Это мягко запускает пищеварение, поддерживает детоксикационные процессы и снижает общий воспалительный фон», — объясняет эксперт.

Мягкое движение

Резкие нагрузки утром могут, наоборот, усилить стрессовую реакцию.

«Гораздо эффективнее — мягкое включение: растяжка, спокойная ходьба, цигун, легкая суставная разминка. Такое движение улучшает циркуляцию, помогает лимфе „проснуться“ и снижает уровень провоспалительных сигналов в организме. 5-15 минут — уже достаточно, если делать это регулярно. Здесь важнее не интенсивность, а повторяемость», — подчеркивает врач.

Завтрак без сахара и скачков

Первый прием пищи задает тон всему дню. Если начать с быстрых углеводов — сладостей, белой выпечки, даже «здоровых» гранол — уровень глюкозы резко подскакивает, а затем падает. Это запускает каскад воспалительных реакций. Лучше выбирать комбинацию белка, жиров и медленных углеводов: яйца, рыба, цельные крупы, орехи, овощи. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара в крови и снижает нагрузку на организм.

Пауза тишины — хотя бы на три минуты

Стресс — один из главных драйверов воспаления. И утро часто начинается с его усиления: телефон, новости, задачи, чужие вопросы или недовольство. Короткая пауза без стимулов — дыхательные практики, медитация — помогает нервной системе выйти из режима тревоги. Даже несколько минут обычной тишины снижают уровень кортизола и меняют физиологию и настроение.