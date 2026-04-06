Физиолог подсказал, как укрепить кости во время менопаузы

Американский физиолог Мэри Джейн Де Соуза посоветовала женщинам в менопаузе одно угощение, укрепляющее здоровье костей. Данными последних исследований она поделилась в беседе с BuzzFeed.

Она провела исследование, показавшее, что чернослив благодаря высокому содержанию противовоспалительных полифенолов и витамина К, помогающих усвоению кальция, способствует сохранению плотности и прочности костей в тазобедренных суставах. Де Соуза напомнила, что хрупкость этих суставов в период менопаузы повышается из-за потери костной массы, связанной с гормональными изменениями.

По словам специалиста, употребление пяти-шести штук чернослива в день у женщин позволит сохранить костную ткань и снижает риск переломов. Также, добавила Де Соуза, этот продукт может помочь снизить риск развития остеопороза.

