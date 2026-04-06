Почему весенняя аллергия может быть опасна для зубов

Симптомы весенней аллергии могут влиять на слизистую рта. О том, чем аллергия опасна для зубов, рассказал доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1, глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко.

Аллергический стоматит — это одна из форм реакции организма на аллергены. Стоматит может проявляться по-разному, например, вызывать отек, сильный зуд и сухость во рту, что впоследствии способно привести к более серьезным проблемам с зубами, — подчеркнул специалист в беседе с Life.ru.

Снижение слюноотделения при симптомах аллергии негативно сказывается на состоянии эмали и скопление зубного налета.

Шевченко посоветовал в период активного цветения использовать дополнительные средства для гигиены полости рта. Он подчеркнул, что стоит чистить зубы не реже двух раз в день и пользоваться специальными ершиками или зубной нитью для удаления налета в труднодоступных местах.

Помимо этого, можно жевать жвачку без добавления сахара. Она поможет компенсировать сухость слизистой за счет активной выработки слюны.

