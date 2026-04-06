Тренер назвал пять домашних упражнений, которые прокачивают все тело

Россиянам перечислили пять самых действенных упражнений для домашних тренировок В этом списке оказалось берпи.

Даже дома вполне реально выделить на тренировку 20–30 минут. Такой формат удобен тем, что не требует ни специального инвентаря, ни лишних расходов на дорогу. Тренер по фитнесу Надежда Коляда рассказала "Газете.Ru" о пяти эффективных упражнениях для домашних занятий. По ее словам, они помогают проработать разные группы мышц, развить выносливость и поддерживать хорошую физическую форму без походов в спортзал.

Первое упражнение – приседания. Они задействуют ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра, а также укрепляют мышцы живота и спины. Если выполнять приседания правильно, можно улучшить форму тела и повысить выносливость. Рекомендуемое количество повторений – 10–15.

Второе – отжимания. Это упражнение помогает проработать грудные мышцы, дельты и мышцы рук. Отжимания подходят людям с разным уровнем подготовки – и новичкам, и тем, кто уже давно тренируется. Выполнять стоит по 8–12 повторений.

Третье – планка. Она укрепляет мышцы пресса и спины, а заодно помогает улучшить осанку. Особенно полезна планка для тех, кто много времени проводит сидя: упражнение укрепляет мышцы кора и уменьшает нагрузку на позвоночник. Удерживать положение нужно 30–60 секунд.

Четвертое – выпады. Они хорошо прорабатывают заднюю поверхность бедра и ягодицы, а также помогают развивать координацию и чувство баланса. Оптимальное количество повторений – 10–15.

Пятое – берпи. Это одно из самых эффективных упражнений для развития выносливости. Берпи сочетает в себе и силовую, и кардионагрузку. Выполнять его можно по 5–10 раз.

Для домашней тренировки достаточно включать упражнения на разные группы мышц и делать их регулярно. При этом очень важно соблюдать правильную технику, чтобы снизить риск травм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".